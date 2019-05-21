Ингушетия в 2019 году получит 52 млн рублей на защиту от ЧС природного характера

МАГАС, 21 мая. /ТАСС/. Порядка 52 млн рублей будет выделено в Ингушетии в 2019 году на защиту от чрезвычайных ситуаций природного характера по линии Минкавказа РФ. Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на совещании в Магасе.

"В части реализации мероприятий по защите объектов капитального строительства от ЧС природного характера в Ингушетии на 2019 год предусмотрено строительство таких объектов на сумму 51,6 млн рублей", - сказал министр.

По его словам, речь идет, в частности, о работах по укреплению берегов рек.

В Ингушетии распространены ЧС двух видов - пожары и паводки. Пожароопасный период на территории региона длится не менее восьми месяцев. Почти треть от общей площади лесов в регионе - это горно-лесистая местность. Паводкоопасный период на территории республики обычно наступает во второй половине мая и достигает пика в конце мая - начале июня, с началом ливней и с повышением температуры в горах.