В Нижнем Новгороде открыли новое общежитие университета им. Лобачевского

ТАСС, 21 мая. Открытие нового общежития для студентов Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского состоялось во вторник в рамках международного студенческого фестиваля "Будущее в настоящем". Об этом сообщил журналистам замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

"Мы открыли новое общежитие, тем самым создав дополнительные места для обучения студентов. Университет Лобачевского - это опорный вуз Нижегородской области, здесь сегодня обучается более 23 тыс. студентов из 105 стран мира и 78 регионов России. Открытие нового общежития дает возможность еще более чем 600 юношам и девушкам учиться на нижегородской земле", - отметил Гнеушев.

Общежитие представляет собой восьмиэтажное здание, рассчитанное на проживание 700 студентов. Кроме жилых блоков, в нем расположены столовая, спортивный зал, аудитории для индивидуальных занятий, медпункт. Общежитие начнет работу с нового учебного года, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Это значимое событие в истории университета Лобачевского и его студентов и абитуриентов: с вводом в эксплуатацию общежития мы формируем современный кампус международного уровня в инфраструктуре одного из ведущих вузов страны, а также решаем актуальную задачу - обеспечение студентов жильем на время обучения", - отметил врио ректора университета Кирилл Марков.

В фестивале "Будущее в настоящем" приняли участие около 5 тыс. студентов вузов Нижегородской области. В рамках фестиваля прошли концерты и выступления творческих коллективов, ярмарка национальных культур, спортивные соревнования, научный лекторий.