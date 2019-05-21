Парусник "Россия" прибыл в центр Петербурга для участия в празднике "Алые паруса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Парусник "Россия" - новый символ праздника выпускников в Санкт-Петербурге "Алые паруса", который в этом году сменит шведский бриг "Три кронур", прибыл из порта Константин в Кронштадте и пришвартовался к набережной Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Пятого канала, участвующего в организации праздника.

"Корабль "Россия" поменял место стоянки и прошел из форта Константин на набережную Лейтенанта Шмидта. Алые паруса "России" - это почти 900 кв. м ткани. При выходе в открытое море ветер может разогнать корабль до 16 узлов - максимальных скоростей, возможных для парусных судов подобного класса", - говорится в сообщении

В ночь с 23 на 24 июня парусник под алыми парусами пройдет по невским волнам под залпы фейерверков.

Праздник "Алые паруса" традиционно отметят на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Ожидается, что в этом году в празднике примут участие более 33 тыс. выпускников петербургских школ и более 1,5 млн петербуржцев и гостей города.

Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества, во время которых выпускники прощаются со школьной жизнью. Самым красочным моментом шоу является проход судна под алыми парусами. Праздник внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в 20 европейских стран. Впервые ленинградские школьники отмечали его в 1968 году, впоследствии традиция прервали, а затем ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и Пятого канала.