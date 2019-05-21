"Точка кипения" на Северном Кавказе поможет подготовить кадры для цифровой экономики

НАЛЬЧИК, 21 мая. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе центр коллективной работы "Точка кипения" при Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) поможет подготовить высококвалифицированные кадры для развития цифровой экономики в стране, сообщил ТАСС во вторник ректор университета Юрий Альтудов.

"Приоритетными направлениями деятельности "Точки кипения" в КБГУ станут повышение инвестиционной привлекательности региона, подготовка кадров для цифровой экономики, цифровизация промышленности, компьютерный инжиниринг, цифровое проектирование, информационная безопасность", - сказал он.

Во вторник открылись первые 12 "Точек кипения" в университетах РФ - в Череповце, Нальчике, Новосибирске, Омске, Хабаровске, Туле, Ульяновске, Ярославле. По два центра открылось в Ростове-на-Дону и Томске. Формат работы будет разный для каждого пространства, направления работы планируется согласовать с программами университетов.

"Точки кипения" создаются при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках программы НТИ. Центры предназначены для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков. В таких центрах они могут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.