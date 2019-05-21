Более 400 человек написали первый арктический диктант в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Первый арктический диктант, посвященный Дню полярника, прошел в Санкт-Петербурге 20 и 21 мая. Его участниками стали более 400 человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе комитета по делам Арктики.

"В арктическом диктанте, который прошел в Петербурге впервые, приняли участие около 400 человек. Были студенты, аспиранты, преподавательский состав [вузов], где-то и полярники, которые выступали с вступительным словом, они тоже принимали участие в диктанте", - сказал собеседник агентства.

Диктант проходил на пяти площадках города - в Государственном университете морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова, в Институте народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена, Морском техническом колледже им. адмирала Д. Н. Сенявина, а также в Санкт-Петербургском государственном университете и в Российском государственном гидрометеорологическом университете.

"Это тест из 27 вопросов. Например, факты о природе, даты открытий, [о том], кто первый полярный путешественник. Мы делали еще привязку, чтобы отразить роль Петербурга в деле освоения Арктики - в каком году ледокол "Ленин" был спущен на воду. Про ледокол "Арктика" тоже был вопрос", - пояснили в пресс-службе и отметили, что успешнее всего диктант написали представители университета им. Макарова.

День полярника отмечается в России 21 мая с 2013 года. С инициативой учреждения профессионального праздника в декабре 2012 года выступил член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, Герой Советского Союза и РФ Артур Чилингаров. 21 мая 1937 года начала работу научно-исследовательская экспедиция первой в мире полярной дрейфующей станции в Арктике - "Северный полюс - 1".