СМИ: угрожавшего броситься с Эйфелевой башни мужчину отправили в психбольницу

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции поместили мужчину, который угрожал броситься вниз с Эйфелевой башни, в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа. Об этом во вторник сообщил телеканал BFMTV.

По данным источников телеканала, мужчина страдает суицидальными наклонностями.

Как ранее заявил корреспонденту ТАСС судебный источник, в отношении мужчины "было открыто расследование на основании незаконного проникновения на территорию культурного объекта". По сведениям источника, во вторник утром мужчину "вызвали в полицию, где он дал показания". При этом собеседник агентства не стал комментировать появившуюся в некоторых французских СМИ информацию о том, что этот человек является гражданином России.

В посольстве РФ сообщили, что власти Франции не обращались в российское дипломатическое представительство после случившегося в понедельник инцидента. В пресс-службе дипмиссии уточнили, что "полиция обязана информировать посольство страны, гражданином которой является задержанный, только если он сам на этом настаивает".

Инцидент произошел в понедельник днем. Одетому во все черное человеку удалось преодолеть все ограждения, находящиеся на парапетах башни, и вылезти на ее конструкции на уровне второго этажа. Оттуда он начал постепенно без помощи какого-либо альпинистского оборудования карабкаться к вершине башни.

По данным телеканала, приблизительно через полтора часа (к 15:30 по местному времени, 16:30 мск) мужчина находился на высоте около 300 метров, непосредственно под верхней смотровой площадкой. На место происшествия были вызваны две специальные группы - спасателей и полицейских, обученных действиям на Эйфелевой башне. Двое спасателей, спустившись со смотровой площадки на веревках, начали переговоры с мужчиной, которые затянулись на много часов. Лишь с наступлением темноты он согласился покинуть башню и сдался спасателям и полиции.