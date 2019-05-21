Львовские депутаты продолжат борьбу с "русскоязычным культурным продуктом" в области

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Львовский областной совет принял решение обратиться в Высший совет правосудия Украины, так как посчитал некомпетентными судей, отменивших мораторий на использование "русскоязычного культурного продукта" на территории области. Соответствующее обращение во вторник приняли областные депутаты.

По их мнению, как сообщает местное издание "Львовский портал", отмена моратория "на русскоязычный продукт создает почву для разжигания межнациональной розни, угрожает защите украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и не позволяет преодолеть последствия длительной русификации населения".

Львовский областной совет 18 сентября 2018 года принял решение "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области". Позднее Львовский окружной административный суд в полном объеме удовлетворил иск общественного движения "Украинский выбор - Право народа", признав решение депутатов противоправным.

Мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" введен также властями Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Житомирской областей. Однако 28 февраля текущего года Житомирский окружной административный суд также отменил решение областного совета, которым мораторий был установлен.