ПсковГУ объявил о запуске конкурса грантов, чтобы помочь властям в благоустройстве города

ПСКОВ, 21 мая. /ТАСС/. Руководство Псковского государственного университета (ПсковГУ) объявило о запуске грантового конкурса среди студентов. По его итогам определят проекты благоустройства городской среды, которые в дальнейшем будут реализованы властями, сообщила во вторник врио ректора вуза Наталья Ильина

"Мы объявляем внутривузовский конкурс грантов "ПсковГУ-городу", потому что финансовый механизм позволяет прозрачно действовать внутри университета. Это студенческие проекты, которые будут направлены на развитие и города, и городской среды, и тех сообществ, которые живут в этом городе", - сказала Ильина на встрече с российскими и иностранными студентами.

Она добавила, что работать с претендентами на получение грантов будут финалисты регионального конкурса молодых специалистов для резерва управленческих кадров "Лидер года". "Конкурс "Лидер года", все его финалисты готовы возглавить проектные группы, сначала они станут членами жюри этого конкурса грантов, а после этого вместе с ними будут эти проекты реализовывать. На внутривузовские гранты будет внутри вуза выделен 1 млн рублей", - сказала врио ректора ПсковГУ.

Встреча со студентами, участие в которой приняла заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, состоялась в рамках Международной научно-практической конференции "Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем", которая проходит в Пскове с 21 по 23 мая. В работе конференции принимают участие более 1,7 тыс. человек из 25 регионов России, а также из Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Болгарии, Китая, Украины, Таджикистана, Киргизии, Эстонии, Германии, Польши и Белоруссии.

ПсковГУ является одним из 33 опорных вузов России, 70% профессорско-преподавательского состава имеет научные степени и ученые звания. При университете работает центр по работе с иностранными гражданами для получения разрешения на работу (всего в стране насчитывается 13 таких центров). В ПсковГУ обучается свыше 10 тыс. студентов и аспирантов.