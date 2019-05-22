Автомобилистам Москвы рекомендуют отказаться от поездок в центр города

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал жителям отказаться от поездок в центр Москвы на машинах в связи с возможными ограничениями на дорогах. Об этом в среду сообщается в Twitter ЦОДД.

"Сегодня в городе много встреч госуровня: возможны ограничения. Поэтому лучше всего отказаться от поездок в центр на машине", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 22 мая президент РФ Владимир Путин примет в Кремле премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука. Премьер-министр России Дмитрий Медведев также проведет личную встречу с Нгуен Суан Фуком.