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Автомобилистам Москвы рекомендуют отказаться от поездок в центр города

Планируются ограничения движения в связи с проведением встреч госуровня
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал жителям отказаться от поездок в центр Москвы на машинах в связи с возможными ограничениями на дорогах. Об этом в среду сообщается в Twitter ЦОДД.

"Сегодня в городе много встреч госуровня: возможны ограничения. Поэтому лучше всего отказаться от поездок в центр на машине", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 22 мая президент РФ Владимир Путин примет в Кремле премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука. Премьер-министр России Дмитрий Медведев также проведет личную встречу с Нгуен Суан Фуком.

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