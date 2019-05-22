Совфед освободил Ивана Сыдорука от должности заместителя генерального прокурора России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду освободил от должности заместителя генерального прокурора РФ государственного советника юстиции 1 класса Ивана Сыдорука, который 13 лет курировал работу прокуратуры на Северном Кавказе.

18 апреля Сыдорук подал рапорт об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Он стал заместителем генерального прокурора в 2006 году после назначения на должность генпрокурора РФ Юрия Чайки, курировал работу прокуратуры в Южном федеральном округе, а затем в Северо-Кавказском федеральном округе.

Сыдорук родился в 1950 году в Млиновском районе Ровенской области Украинской ССР, был курсантом Новороссийской мореходной школы, затем матросом в Северном морском пароходстве в Архангельске. В 1978 году окончил Высшее политическое училище МВД СССР в Ленинграде, с 1981 года работал в прокуратуре Ленинграда, в 1994 году стал заместителем прокурора, в 1998 году - прокурором Санкт-Петербурга. В период с 2003-го по 2005-й год был прокурором Московской области.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.