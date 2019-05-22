Законопроект об упразднении регионального ветеринарного надзора внесли в Госдуму

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму два законопроекта о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере государственного ветеринарного надзора. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте кабмина.

"Предусматривается упразднение регионального государственного ветеринарного надзора и осуществление государственного ветеринарного надзора на федеральном уровне. То есть полномочия по государственному ветеринарному надзору в полном объеме закрепляются за Россельхознадзором", - говорится в документе.

Отмечается, что по результатам мониторинга деятельности государственной ветеринарной службы субъектов РФ выявлен ряд нарушений, в том числе факты сокрытия очагов заразных болезней животных, отсутствие централизованного контроля и единого регулирования деятельности государственной ветеринарной службы,

"Цель законопроектов - исключить дублирование надзорных полномочий, создать более четкую вертикаль и закрепить единообразие действий при государственном ветеринарном надзоре", - говорится в документе.

В ходе заседания правительства РФ 16 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что возвращение на федеральный уровень государственного ветеринарного контроля позволит повысить качество продукции агропромышленного комплекса.