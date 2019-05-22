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Театр Табакова заключил соглашение о сотрудничестве со столичным главком СК

Следственный комитет и театр намерены соединить культурное воспитание с повышением гражданской ответственности сотрудников главка

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов и художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

"В Московском театре Олега Табакова и. о. руководителя ГСУ по Москве Андрей Стрижов и художественный руководитель театра, народный артист РФ Владимир Машков подписали официальные документы и обменялись памятными подарками", - отметила Иванова.

По ее словам, соглашение заключено в Год театра и направлено на повышение гражданской ответственности сотрудников ГСУ, укрепление чувства их сопричастности с великой историей и культурой России, развитие патриотического и нравственного воспитания.

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