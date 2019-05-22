Адвокат журналиста "Росбалта": Усманов не подписывал заявление по делу о клевете

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Заявление о возбуждении уголовного дела о клевете, в рамках которого проводились обыски в информационном агентстве "Росбалт" и у журналиста Александра Шварева, не подписывалось Алишером Усмановым. Об этом ТАСС рассказал адвокат Шварева Игорь Бушманов.

"Симоновский суд, вынося постановление о разрешении обыска в доме Шварева, оставил без внимания то обстоятельство, что заявление о возбуждении уголовного дела не подписано Усмановым, в нем имеется подпись другого лица", - сказал адвокат. По его словам, согласно приложенной к заявлению доверенности, у указанного лица не было полномочий на подписание заявления о преступлении, а фактический заявитель не предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

"Подписавшее заявление лицо не является законным представителем, имеющим право на обращение с заявлением о преступлении в интересах Усманова", - пояснил адвокат. Кроме того, полицейские при подаче заявления на разрешение обыска, подали в суд ложные сведения о личности Шварева, указав данные его тезки из Костромы, который был ранее судим.

"Указанные обстоятельства являются безусловными основаниями для отмены состоявшегося судебного решения, поскольку ставят под сомнение его законность и обоснованность. Мы просим решение суда отменить, а также внести частное постановление в адрес начальника ГУ МВД России по Москве по выявленным нарушениям и направить в Следственный комитет материалы о фальсификации доказательств по уголовному делу", - сказал Бушманов.

По данным правоохранительных органов, обыски в информационном агентстве "Росбалт" в Москве проводились в середине апреля в рамках уголовного дела о клевете по заявлению бизнесмена Алишера Усманова, которое связано с одной из публикаций агентства. Адвокат "Росбалта" Дмитрий Фирсов ранее рассказал ТАСС, что дело возбуждено по ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). 18 апреля оперативники в рамках данного уголовного дела провели обыски по месту жительства Шварева.