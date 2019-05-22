Ветераны Петербурга предложили Беглову принять участие в выборах губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обратилась к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора города. Обращение опубликовано в среду на сайте издания "Санкт-Петербургские ведомости".

"От имени всех членов нашей Санкт-Петербургской общественной организации <...> обращаемся к вам (Александру Беглову) с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в обращении.

Представители общественной организации поддержали перспективные стратегические приоритеты развития города, обозначенные в середине мая Бегловым в отчете перед законодательным собранием о своей работе.

Среди приоритетов, которые позволят Петербургу преодолеть отставание в ряде сфер городского хозяйства и занять лидирующие позиции по темпам развития и качеству жизни, Беглов выделил направление "Комфортный город" - удобная и безопасная городская среда, новые общественные пространства, хорошие дороги и новый транспорт. Еще один приоритет - "Социальный город", в рамках которого власти будут использовать все рычаги, чтобы ликвидировать дефицит социальных объектов - контролировать работу подрядчиков, договариваться с инвесторами, заручаться поддержкой федерального центра.

Третье перспективное направление - "Умный город", призванное сконцентрировать внимание на подготовке специалистов информационных технологий для выхода города в цифровую эпоху. Четвертое направление "Открытый город" призвано привлечь петербуржцев к процессу управления городом и формирования комфортной городской среды.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Законодательное собрание Санкт-Петербурга официально объявит о начале избирательной кампании по выборам губернатора города на заседании 31 мая.