Беглов: петербургские поликлиники полностью перейдут на электронные медкарты в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Петербургские поликлиники полностью откажутся от использования бумажных медицинских карт и перейдут на электронные со второй половины 2020 года. Об этом сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения детского поликлинического отделения Городской поликлиники № 114 в Приморском районе, которая переходит на стандарты "бережливой".

"Конечно, нужно совершить переход на электронную медицинскую карту, потому что я вижу, здесь бумага еще присутствует - она должна уйти в прошлое. Со второй половины 2020 года надо в детских поликлиниках полностью уйти от бумажной медицинской карты, чтобы она была полностью электронной. Первая задача - это в роддомах: ребенок родился, и сразу заводится электронная карта, и она сопровождает его по жизни", - сказал Беглов.

Он отметил, что электронные карты будут одним из элементов перехода на новые стандарты оказания медпомощи, цель которых - оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания посетителей в очереди и упрощение процедуры записи на прием к врачу. Беглов добавил, что до конца года в Петербурге планируется перевести на стандарты "бережливых" все 75 детских поликлиник, а также 35 взрослых.

"Бережливая поликлиника действительно экономит время, экономит нервы. С переходом на новую модель в два-три раза сокращается время на заполнение медицинских карт и в два раза увеличивается время, которое врач отдает пациентам. Второй момент - это оборудование. Без обучения всего медицинского персонала навыкам работы с компьютером, работы в единой системе невозможны современные услуги", - сказала вице-губернатор Анна Митянина.

В Санкт-Петербурге пилотный проект "Бережливая поликлиника" начал реализовываться в 2017 году. Сначала в нем приняли участие две поликлиники, в 2018 году их количество увеличилось до 24 (14 взрослых и 10 детских). В 2019 году на бережливые технологии в городе перейдут все детские поликлиники, а перевод взрослых на новые стандарты должен завершиться к 2021 году.