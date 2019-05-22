Минпросвещения России создает реестр школ для участников программы "Земский учитель"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения Российской Федерации готовит к запуску реестр школ для участников программы "Земский учитель", сообщила журналистам в среду глава министерства Ольга Васильева на форуме молодых педагогов в Выборге.

"Министерство совместно с субъектами Российской Федерации создает реестр образовательных организаций, которые становятся участниками программы "Земский учитель". Определяет вместе с регионами перечень вакансий по более востребованным специальностям наших педагогических работников. Каждый человек, каждый педагог может зайти либо на федеральный сайт программы, либо на региональный сайт, выбрать школу, в которую планирует переехать, может посмотреть ее дистанционно, ознакомиться со всем перечнем критериев, посмотреть критерии для отбора, подать заявку на рассмотрение", - сказала она.

В феврале президент России Владимир Путин предложил запустить программу "Земский учитель" с 2020 года. Она предусматривает единовременные выплаты в размере 1 млн рублей педагогам, которые переедут работать в села и малые города.

По словам Васильевой, Минпросвещения также рассматривает возможность отмены НДФЛ для участников программы. "Однако есть важное условие, человек, вступивший в программу должен отработать не менее 5 лет в школе в сельской местности, поселке городского типа или городе, население которого не превышает 50 тыс. человек", - добавила она. Оценивать кандидатуры будет специальная региональная комиссия совместно с комиссией министерства.

Васильева напомнила, что, по прогнозам, нехватка педагогов в российских школах к 2020 году может достичь 180 тыс. человек. Сейчас в школах работают 1,3 млн учителей, дефицит составляет 10-11%.