Алсу заявила, что участников проекта "Голос. Дети" втянули в "какие-то игры"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Участники проекта "Голос. Дети" оказались втянуты в "какие-то игры". Такое мнение выразила певица Алсу, чья дочь Микелла участвовала в шоу и заняла первое место, однако потом результаты финала аннулировали.

"Детей втянули в какие-то игры, но я надеюсь, что все должно хорошо закончиться", - сказала певица в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Ранее Первый канал объявил, что 24 мая в прямом эфире пройдет отдельный специальный выпуск проекта "Голос. Дети" с участием всех финалистов. "Решение об участии (в проекте "Голос. Дети" - прим. ТАСС) Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что решение может принять теперь только она сама уже", - сказала Алсу.

Артистка отказалась от дальнейших комментариев, сказав, что сделает публичное заявление 1 июня. "До 1 июня (как вы знаете, это День защиты детей) я не буду комментировать ни произошедшее, ни происходящее", - добавила певица.

По итогам зрительского СМС-голосования в "Голосе. Дети" победила дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова, ее наставником была Светлана Лобода. Финал транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Максим Ержан и Валерий Кузаков, чьей наставницей была Пелагея.

Позднее в пресс-службе Первого канала сообщили, что оператором голосования были отмечены некоторые аномалии. Проверка зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. Телеканал принял решение аннулировать результаты финала.