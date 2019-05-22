Михаил Гусман станет автором фильма про посла СССР в США Анатолия Добрынина

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ТАСС, журналист и телеведущий Михаил Гусман планирует снять документальный фильм "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла". Будущую картину он представил в среду в Минкультуры РФ во время очной защиты неигровых проектов, претендующих на господдержку.

Гусман напомнил, что 16 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Анатолия Добрынина, которого он назвал "уникальным человеком и великим дипломатом". "К сожалению, его уже 9 лет нет с нами" - добавил Михаил Гусман.

В фильме, в частности, речь пойдет про Карибский кризис, картина будет о том, "как две страны - СССР и Америка - оказались в шаге от мировой катастрофы" и "как важно вовремя задуматься". В картине будут использованы архивные интервью Анатолия Добрынина, а также "совершенно секретные телеграммы, которые посылались в Москву, невероятные по силе документы".

Также, продолжил Михаил Гусман, создателей фильма интересует и день сегодняшний. В частности, в картину войдут интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, американским дипломатом Генри Кисинджером, Робертом Кеннеди-младшим. Съемки будут проводиться в Белом доме, американской резиденции российского посла и на Кубе.

Во время очной защиты кинопроектов также представили ленты про ученого Дмитрия Менделеева и писателя Федора Достоевского, золото Колчака (большая часть золотого запаса Российской империи, оказавшаяся в распоряжении правительства адмирала Александра Колчака), события времен войны в Афганистане (1979-1989 годы). Всего в среду на заседании экспертного совета Минкультуры РФ по неигровому кино презентуют 31 проект.