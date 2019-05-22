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В Тадж-Махале открыли комнату матери и ребенка

Теперь там можно кормить младенцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая. /ТАСС/. Туристам, ежегодно посещающим мавзолей Тадж-Махал в городе Агра, предоставляются дополнительные удобства. Как сообщило Археологическое управление Индии (ASI), на территории комплекса решено открыть комнату матери и ребенка.

Представители ASI информировали, что на территории Тадж-Махала впервые откроют комнату матери и ребенка, чтобы у них было "немного своего пространства" для кормления и других процедур.

Комнатами матери и ребенка также оборудуют построенную из красного песчаника крепость в Агре и город Фатехпур-Сикри.

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