В Тадж-Махале открыли комнату матери и ребенка

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая. /ТАСС/. Туристам, ежегодно посещающим мавзолей Тадж-Махал в городе Агра, предоставляются дополнительные удобства. Как сообщило Археологическое управление Индии (ASI), на территории комплекса решено открыть комнату матери и ребенка.

Представители ASI информировали, что на территории Тадж-Махала впервые откроют комнату матери и ребенка, чтобы у них было "немного своего пространства" для кормления и других процедур.

Комнатами матери и ребенка также оборудуют построенную из красного песчаника крепость в Агре и город Фатехпур-Сикри.