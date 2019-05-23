Страховые медорганизации в России будут ежемесячно информировать граждан о профосмотрах

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Страховые медицинские организации (СМО), согласно новым правилам обязательного медицинского страхования (ОМС), каждый месяц будут информировать граждан о профилактических осмотрах и диспансеризации. Раннее оповещение происходило ежеквартально, рассказал ТАСС председатель совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков.

Минздрав РФ 17 мая утвердил новые правила ОМС, согласно которым предусматривается возможность выбора страховой организации и получения полиса через многофункциональные центры (МФЦ) и Единый портал госуслуг, уточнен механизм информирования граждан о диспансеризации и профосмотре, у также учтена отмена с 1 января 2017 года универсальной электронной карты. Приказ вступает в силу 28 мая.

"Информирование застрахованных граждан о диспансеризации и профилактических медицинских осмотрах по новым правилам ОМС будет осуществляться не ежеквартально, как было ранее, а ежемесячно. СМО выбирает способ информирования застрахованных лиц: через сервис мобильных сообщений, почтовым отправлением, по телефону. Если же пациент не явился на профилактический осмотр, в том числе в рамках диспансеризации, то страховой представитель может проинформировать его еще раз и связаться с ним для выяснения причин", - рассказал Рыжаков.

Оповещаться будут не только те граждане, которые должны пройти диспансеризацию, но и те, кто состоит на наблюдении по итогам диспансеризации. Ранее эта категория людей информировалась о необходимости пройти осмотр, консультации и прочие процедуры только по инициативе страховой организации. Согласно новым правилам также увеличивается срок действия временного полиса ОМС с 30 до 45 рабочих дней с момента выдачи.

"Упрощена процедуры получения полиса ОМС: заявление можно будет подать через официальный сайт территориального фонда ОМС при наличии электронно-цифровой подписи или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Пациенты также смогут подавать заявления о выборе или замене страховой организации через Единый портал госуслуг. Помимо этого, новые правила предписывают обязательное информирование застрахованных о способе прикрепления к поликлинике и по желанию пациента", - добавил Рыжаков.

Кроме того, СМО будут осуществлять контроль состоявшихся плановых госпитализаций. Амбулаторно-поликлинические учреждения раз в сутки будут направлять в организации сведения о пациентах, которые должны пройти плановую госпитализацию. Стационары в свою очередь направлять списки пациентов, которые пришли на плановую госпитализацию, уточнил Рыжаков. "Соответственно, если по каким-то причинам пациент не явился, то страховые представители будут связываться с пациентом, выяснять причины и, если это случилось по вине медицинской организации, то будут помогать пациентам решать проблемы с плановыми госпитализациями", - пояснил он.