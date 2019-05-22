Власти Республики Коми направят 70 млн рублей на создание лабораторий WorldSkills

ПСКОВ, 22 мая. /ТАСС/. Сыктывкарский госуниверситет им. Сорокина в Коми, а также ряд техникумов и колледжей региона в 2019 году создадут лаборатории, оснащенные современным оборудованием в соответствии со стандартами WorldSkills. На эти цели учреждения получат порядка 70 млн рублей из федерального бюджета, сообщила в среду пресс-служба правительства республики.

"Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина получит субсидию из федерального бюджета в размере 27,88 млн рублей. Сумма гранта Воркутинского политехнического техникума равна 28,5 млн рублей. Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И. А. Куратова и Сыктывкарский медицинский колледж имени И. П. Морозова получат 5,15 млн рублей и 5,85 млн рублей соответственно. За счет этих средств в образовательных организациях будут созданы мастерские, оснащенные современным оборудованием в соответствии со стандартами WorldSkills", - говорится в сообщении.

По данным властей, учреждения региона получат средства в виде грантов, которые предоставляются Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Федеральный проект направлен на модернизацию профессионального образования через внедрение адаптивных, ориентированных на практику и гибких образовательных программ, а также через обновление материально-технической базы учреждений.

"Переоснащение, модернизация и создание новых лабораторий в колледжах и опорном вузе региона - необходимое условие для подготовки квалифицированных и востребованных специалистов. Для образовательных организаций это прекрасная возможность получить новое оснащение, а для молодых людей - получить в ближайшем будущем конкурентоспособную специальность, а значит, найти хорошую работу и получить уверенность в завтрашнем дне", - цитирует пресс-служба министра образования, науки и молодежной политики Коми Наталью Якимову.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.