Организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность увольнениями в "Коммерсанте"

"Репортеры без границ" встревожены последним ударом по независимости редакций в России, где два журналиста ведущего делового ежедневного издания "Коммерсантъ" в Москве были уволены, 11 их коллег уволились в знак протеста и более 200 журналистов газеты выпустили совместное обращение, предупреждая читателей о том, что они будут лишены непредвзятого освещения [событий]", - говорится в опубликованном в среду заявлении организации.

Разбирая причины увольнения спецкорреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова, RSF отмечает, что представитель акционера издательского дома "Коммерсантъ" Алишера Усманова опроверг сообщения о его вмешательстве в редакционную политику и его влиянии на решение об их увольнении. "Однако информация, собранная RSF, подтверждает, что Иванов и Сафронов действительно были уволены в результате давления со стороны Усманова, который, в частности, критически отозвался о том, что они не раскрыли свои источники, на основании которых была написана статья", - указывает организация.

В бюро RSF в Восточной Европе и Центральной Азии заявили, что "защита журналистских источников это один из основных принципов, предусмотренных российским законом". "Репортеры без границ выражают свою всецелую поддержку журналистам, объединившихся для защиты принципов независимой и свободной прессы, которые подрываются все более вопиющим вмешательством политической власти", - говорится в распространенном заявлении.

Организация напоминает, что в ее международном рейтинге свободы прессы за 2019 год Россия заняла 149-е место из 180.

Ситуация в "Коммерсанте"

20 мая стало известно об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсантъ". Журналисты сообщили, что это решение было связано с опубликованной в апреле заметкой о возможной смене председателя Совета Федерации.

В свою очередь гендиректор издательского дома "Коммерсантъ" Владимир Желонкин сообщил, что увольнение было связано с нарушением журналистами редакционных стандартов. После увольнения двух журналистов заместитель главного редактора газеты "Коммерсантъ" Глеб Черкасов и ряд ведущих журналистов отдела политики написали заявления об уходе из-за несогласия с этим решением. Желонкин уточнил ТАСС, что заявления подписаны всем 11 журналистам.