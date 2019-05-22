Беглов поручил сделать транспорт в Петербурге доступным для инвалидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение сделать доступными для инвалидов объекты транспортной и социальной инфраструктуры. Об этом он сказал в среду на заседании координационного совета по делам инвалидов.

"Для нас очень важно обеспечить доступную среду абсолютно всем людям. Мы будем расширять программу доступности по всем направлениям, чтобы улучшить качество вашей жизни. Даю поручение сделать доступными объекты транспорта и социальной инфраструктуры", - сказал Беглов.

Как отметила на заседании вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, в городе закупили низкопольные трамваи и троллейбусы, но остановки часто не приспособлены для подъема в вагон инвалидных колясок.

Митянина добавила, что в Петербурге продолжается программа обеспечения доступности для инвалидов социальных объектов. "Мероприятия по обеспечению доступности были проведены на 4 тыс. объектов, на 116 объектах еще предстоит организовать работу", - сказала она.

По данным городского комитета по социальной политике, в Санкт-Петербурге проживают 593 тыс. инвалидов, из них инвалидов первой группы - 36 тыс. человек. 17 тыс. человек страдают заболеваниями, связанными с нарушением опорно-двигательного аппарата, 8,8 тыс. человек - инвалиды по зрению, 19,9 тыс. - с нарушением слуха.

По поручению Беглова разработан законопроект, в соответствии с которым перечень категорий граждан, имеющих право на социальное такси, будет расширен в отношении инвалидов по зрению второй группы, инвалидов, страдающих онкологическими заболеваниями и нуждающихся в проведении специального лечения, детей-инвалидов с расстройствами поведения.