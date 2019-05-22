Эксперты: открытость помогла Беглову получить поддержку общественности Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов смог заручиться поддержкой общественных организаций города благодаря политике открытости и ряду важных инициатив, в том числе в сфере развития социальной и транспортной инфраструктуры. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Во вторник Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов попросила Беглова выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора. С аналогичной просьбой к нему намерена обратиться и Общественная палата Петербурга.

Глава Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с ТАСС отметил, что Беглову, вступившему в должность врио губернатора в октябре 2018 года, удалось добиться весомой поддержки благодаря инициативам в сфере инфраструктуры.

"Беглову, помимо точечного определения болевых точек городской социальной и транспортной инфраструктуры, удалось инициировать важные поправки в социальный кодекс города для круглогодичного бесплатного проезда в пригородных поездах людям льготных категорий", - отметил он. По данным властей, эта мера коснется около 1 млн петербуржцев.

К другим инициативам в этой сфере относится, например, соглашение с РЖД о строительстве в городе до 2024 года шести путепроводов, которые позволят разгрузить дороги. Кроме того, по итогам встречи с Бегловым в марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину изыскать источники для выделения Петербургу средств на обеспечение работы социальных объектов при вводе нового жилья.

"Положительная экспертиза промежуточных результатов социально-экономической политики Беглова общественными организациями является индикатором верного стратегического курса", - считает политтехнолог Александр Ершов.

Открытость и компромисс

Ершов также обратил внимание на приоритетное для общественности в политике Беглова стремление к открытости. Ранее врио губернатора упомянул открытость среди четырех стратегических приоритетов для Санкт-Петербурга, заявив, что город также должен стать комфортным, социальным и "умным".

"Акцент на привлечение горожан к процессу управления городом, его благоустройству на базе онлайн-площадки - важный инструмент, который повысит эффективность работы власти", - полагает эксперт.

Поддержка Беглова со стороны двух влиятельных общественных организаций, указывает на его способность находить компромисс в общении с людьми разных политических взглядов, уверена политтехнолог и специалист по коммуникациям Алена Август.

"Санкт-Петербургское общество ветеранов взвешенно относится к своим заявлениям и рекомендациям, которые имеют значительный вес в формировании городского общественного мнения. Это позволит Беглову нарастить число сторонников среди взрослого населения Санкт-Петербурга. Общественная палата объединяет в себе представителей общественных организаций, придерживающихся абсолютно разных политических взглядов. Примечательно, что Беглову удалось привлечь на свою сторону людей с абсолютно разными жизненными позициями", - сказала ТАСС эксперт.

О выборах

Беглов был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. До этого он занимал ряд постов, в том числе в 2008-2012 годах работал замглавы Администрации президента, в 2012-2017 годах - полпредом президента в Центральном федеральном округе, а в 2017-2018 годах - в Северо-Западном.

Выборы губернатора пройдут в Петербурге в единый день голосования 8 сентября. Законодательное собрание города официально объявит о начале избирательной кампании по выборам губернатора города на заседании 31 мая.