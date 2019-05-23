В крупнейший монастырь Забайкалья доставили подаренную далай-ламой статую Будды

ЧИТА, 23 мая. /ТАСС/. Статуя Будды, подаренная далай-ламой, доставлена в Агинский дацан - крупнейший буддийский монастырь в Забайкальском крае. Ее установят в главном храме дацана - Цогчен-дугане, сообщил в четверг ТАСС шэрээтэ (настоятель) Бадма Цыбиков.

"Статую Будды, которую нам подарил далай-лама, доставили в дацан накануне вечером. Она будет хранится в Цогчен-дугане", - сказал Цыбиков.

Это небольшая статуя высотой примерно 30 см, внутри нее находятся разные освещенные предметы, в том числе мантры (священные тексты) и благовония. Подарок далай-ламы будет установлен на почетном месте.

Нынешнему далай-ламе 83 года. В апреле сообщалось, что он из-за легочной инфекции несколько дней провел в больнице, но в начале мая далай-лама провел традиционные учения для буддистов из России. Завершая их, он подарил статуи Будды монастырям в Бурятии, Забайкалье, Калмыкии и Туве, а также дацану в Санкт-Петербурге.

Агинский дацан - объект культурного наследия федерального значения. Он расположен в семи километрах от поселка Агинское - административного центра Агинского бурятского округа. Монастырь основан в 1811 году, его главный храм возведен в 1886 году. В 1991 году далай-лама посещал дацан во время визита в Забайкалье.