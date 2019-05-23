В Приамурье специалисты выпустили на волю двух приморских тигров, прошедших реабилитацию

ТАСС, 23 мая. Специалисты управления охотнадзора Амурской области в четверг дистанционно открыли дверь вольера, где находились пойманные в Приморском крае и подготовленные к жизни в дикой природе тигры Павлик и Елена. Об этом ТАСС сообщил директор Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра (центр "Амурский тигр") Сергей Арамилев.

Двух тигрят изъяли из дикой природы в феврале 2018 года вместе с матерью, которая начала охотиться за собаками в селе Алексей-Никольское Приморского края. Меры по отпугиванию результата не принесли, и было решено отловить хищницу в целях ее же безопасности. Сама тигрица, по оценке специалистов, не имела шанса вернуться в естественную среду обитания, и была направлена в зоопарк. Ее дети после курса реабилитации в Приморье провели в вольере в Архаринском районе Амурской области около недели, чтобы привыкнуть к новой территории.

"Дистанционно открыли клетку, то есть людей на месте не было, чтобы не волновать тигров лишний раз. Сказать, вышли ли они уже наружу, мы пока не можем. На них установлены радиоошейники, но сигналу сильно мешает металлическая сетка вольера, поэтому точно сказать, что они покинули его, удастся позже", - рассказал Арамилев.

По его словам, в дальнейшем планируется продолжать следить за хищниками с помощью радиосигналов с ошейников. Это делается, чтобы, с одной стороны, удостовериться, что они освоились в дикой природе и не умрут с голоду, а с другой - что не будут выходить в населенные пункты.

По информации регионального управления охотнадзора, существует вероятность, что тигры поселятся на территории Хинганского заповедника, уйдут на территорию ЕАО или разделятся. Специалисты рассчитывают, что если хищники переместятся в соседний регион, со временем они образуют устойчивую популяцию на границе с Приамурьем.