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Челябинский Минздрав объяснил отказ в госпитализации инвалида его пьяным состоянием

Ранее местные СМИ сообщали, что медики городской больницы Еманжелинска №1 не пустили инвалида в отделение. Мужчина заночевал возле входа в медучреждение

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники больницы Еманжелинского района Челябинской области отказались принимать мужчину в инвалидном кресле из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя буйно. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального облздрава.

Ранее местные СМИ со ссылкой на социальные сети сообщали, что медики городской больницы Еманжелинска №1 не пустили инвалида в отделение. Мужчина заночевал на взрослых подгузниках возле входа в медучреждение.

"Пациент в инвалидном кресле был пьян и вел себя буйно, поэтому его не приняли в отделение. Когда мужчина протрезвел, он смог назвать свое имя и получил соответствующие рекомендации", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что мужчина был направлен на автомобиле в отделение по месту жительства.

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