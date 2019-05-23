Акция "Диктант Победы" станет ежегодной

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Акция "Диктант Победы", которая впервые прошла в России и еще 23 странах в этом году, станет ежегодной, сообщил ТАСС председатель оргкомитета акции "Диктант Победы", депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

"Диктант Победы" в этом году проводился впервые. При этом число желающих провести или написать диктант постоянно увеличивалось, это показало заинтересованность как со стороны участников, так со стороны волонтеров и организаторов. Масштаб акции превзошел наши ожидания. Тот формат, который мы выбрали для проведения первой акции, можно считать успешным, поэтому "Диктант Победы" станет ежегодным", - сказал Хинштейн.

По его данным, всего "Диктант Победы" написали порядка 100 тыс. человек в разных странах - представители различных профессий, школьники и студенты, которые захотели проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Хинштейн напомнил, что акция проходила в 85 регионах России и 23 государствах. "Главной тенденцией можно считать огромный интерес к истории своей страны и к событиям Великой Отечественной войны", добавил он.

Результаты исторического диктанта предположительно будут известны после 1 июня, окончательные итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.

Об акции

Акция "Диктант Победы" прошла 7 мая в рамках проекта "Единой России" "Историческая память" на 1233 площадках, из которых около 1,2 тыс. находились на территории России, и еще 44 - в 23 зарубежных государствах. Диктант представляет собой тестовую работу из 20 вопросов по истории Великой Отечественной войны: ключевые события, даты сражений, военные фильмы, литературные произведения. К некоторым вопросам были предложены варианты ответов.

Результаты диктанта будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф. Все участники мероприятия получат памятные дипломы. Победители "Диктанта Победы", проживающие за рубежом, побывают в Москве на юбилейном военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.