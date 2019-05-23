Более 20 центров по модели "Сириуса" будут работать до конца 2019 года в регионах России

ХАБАРОВСК. 23 мая. /ТАСС/. Образовательные центры по модели центра "Сириус" создадут в более чем 20 регионах страны до конца 2019 года. Об этом сообщила журналистам руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Мы планируем, что до конца 2019 года - сейчас уже открыто 16 центров мы дойдем до 20-25 центров", - сказала Шмелева.

Она уточнила, что "Сириусом" подписано в общей сложности 45 соглашений с регионами, одним уже выделена субсидия на создание центров, другие только собираются выходить на получение средств. "Но мы считаем, что эти 45 регионов уже начали создавать программы. Все коллеги уже приезжали к нам на семинар в апреле, в ряде регионов подготовлены педагогические команды. Сейчас мы готовим второй цикл обучения для руководителей таких центров", - сказала Шмелева.

Она добавила, что каждый центр будет учитывать специфику региона, в частности, такое направление центра, как "Наука", будет основываться на стратегии научно-технологического развития региона. Многие центры будут связаны с научно-образовательными, инновационными учреждениями, ожидается, что в работе центров будут участвовать представители Российской академии наук, ведущие ученые, инженеры и практики.

"Важна и четкая позиция работодателей, внедряющих технологии, а значит и создающие новые рабочие места. Мы уверены, что такая модель позволит выпускникам все больше осознавать региональную специфику и сверять свои таланты с ней", - отметила Шмелева. Остальные направления центров - "Спорт" и "Искусство", также будут соотноситься с особенностями территорий, наличием сильных федераций, добавила Шмелева.

Образовательный центр "Сириус" создан на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.