Володин: Госдума поможет увеличению квоты на обучение вьетнамских студентов в России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал оказать содействие увеличению квоты на обучение в РФ вьетнамских студентов, которые в дальнейшем будут преподавать русский язык у себя в стране.

"Мы знаем, что есть запрос на увеличение количества подготовки студентов из Вьетнама в России - будущих преподавателей русского языка", - сказал спикер в четверг на встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, который находится с визитом в РФ. "Этот вопрос мы поставили перед правительством и со своей стороны будем делать все возможное, чтобы квота была увеличена", - подтвердил он.

"Нам важно, чтобы русский язык был доступен для изучения как можно большему количеству граждан Вьетнама", - отметил Володин. Он выразил надежду, что "это также послужит развитию отношений и проектов в области образования и в гуманитарной сфере".