В США выпустили монету, посвященную победе союзников во Второй мировой войне, без СССР

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Американская компания Bradford Exchange выпустила сувенирную монету, посвященную 75-летию победы во Второй мировой войне, с флагами лишь трех союзников на лицевой стороне - США, Великобритании и Франции. Флага СССР там нет.

На оборотной стороне монеты выгравированы надпись "Победа во Второй мировой войне", фигуры 33-го президента Соединенных Штатов Гарри Трумэна и генерала Дуайта Эйзенхауэра, а также изображения бомбардировщиков. Указаны две даты: VE 8 мая 1945 года, то есть Победа в Европе, и VJ 2 сентября 1945 года - Победа над Японией.

В пояснениях к выпуску монеты на сайте компании допущена еще одна ошибка. Там, частности, говорится, что "после долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники в конечном итоге победили". На самом же деле война продолжалась шесть лет: началась 1 сентября 1939 года, когда фашистская Германия вторглась в Польшу, и завершилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года.

Bradford Exchange со штаб-квартирой в Найлсе (штат Иллинойс), специализирующаяся на изготовлении и продаже сувенирной и коллекционной продукции, утверждает, что эта монета станет "патриотическим подарком". Она имеет диаметр 3,8 см, покрыта 24-каратным золотом и предлагается за $39,99.