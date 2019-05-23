Суд взыскал с подрядчиков "Метростроя" более 81 млн рублей долга по зарплате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Более 81 млн рублей судебные приставы списали с расчетных счетов подрядных организаций ОАО "Метрострой" - генерального подрядчика по строительству метрополитена в Петербурге для выплаты задолженности по зарплате. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

"Денежные средства в размере 81 млн рублей были списаны с расчетных счетов подрядных организаций ОАО "Метрострой", выплачивающих задолженность по заработной плате своим работникам по решениям комиссий по трудовым спорам. В мае текущего года деньги были переведены в пользу строителей шести организаций", - отмечается в сообщении.

С ЗАО "СМУ-9 Метрострой" судебные приставы списали более 12 млн рублей задолженности по заработной плате. Около 11,1 млн рублей взыскано с ЗАО "Тоннельный отряд-3" на выплату зарплаты за март 391 сотруднику. Более 10 млн рублей списано с ЗАО "СМУ-11 Метрострой" и порядка 150 работников ООО "Метроподземстрой" получили в мае около 6,8 млн рублей. От ЗАО "Управление №10 Метрострой" на счета сотрудников поступило порядка 19 млн рублей, еще около 22 млн рублей судебные приставы взыскали с ЗАО "Управление - 15 Метрострой".

В мае субподрядная организация "Метростроя" - "СМУ-19 Метрострой" - перечислила 54 сотрудникам 1,6 млн рублей долга по заработной плате за февраль и частично за март 2019 года после вмешательства прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга.

Ситуация с "Метростроем"

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями.

В конце декабря долги были погашены перед более чем 6,5 тыс. сотрудниками генподрядчика по строительству метро - компании "Метрострой", а также ее подрядных организаций. Как сообщал ТАСС представитель компании, долги по зарплате за декабрь и январь также погашены.

Власти Петербурга намеревались расторгнуть контракты на строительство подземки с "Метростроем" и передать работы другому подрядчику из-за долгов компании перед Федеральной налоговой службой, которая в суде требовала признать "Метрострой" банкротом. Позже компания заключила мировое соглашение с налоговой службой и продолжила исполнение обязательств по строительству подземки.