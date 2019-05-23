Историческую копию ботика Петра I спустили на воду в "Артеке" по морским традициям

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Копия ботика Петра Великого, которую отдыхающие международного детского центра "Артек" создавали в течение трех смен, спущена на воду. Об этом сообщается на сайте "Артека".

"В "Артеке" состоялся торжественный спуск на воду исторической копии ботика Петра Великого, который артековцы построили на основе прототипа, изготовленного на верфи "Варяг" в Петрозаводске. Ботик успешно прошел испытания и передан в морскую флотилию "Артека", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, у ботика по морской традиции есть крестные родители, крестной ботика стала руководитель управления по работе с партнерами детского центра Татьяна Макарова, она разбила бутылку детского шампанского о борт судна.

"Ребята старательно ошкурили все детали ботика, прибывшие из Петрозаводска, зашпаклевали судно и покрыли специальными натуральными пропитками, а с такелажными работами и покраской детям помогли педагоги", - добавили в пресс-службе, уточнив, что над созданием ботика работали ребята из 43 регионов страны.

Ранее сообщалось, что судно будет использоваться для обучения слушателей образовательной программы "Школа юных корабелов", которую центр проводит вместе с партнером - "Молодежной морской лигой".

Международный детский центр

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития центра до 2020 года: предусмотрен капремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений).