В Хабаровске по модели "Сириуса" создадут межрегиональный центр

ХАБАРОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Создание межрегионального центра, который будет работать по модели образовательного центра "Сириус", планируется в Хабаровске. Об этом сообщила журналистам в четверг руководитель центра, сопредседатель центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Я уверена, что потенциал Хабаровского края больше, чем потенциал только одного регионального центра. Я уверена, что мы можем говорить о межрегиональном центре, о том, чтобы приезжали сюда и дети, и педагоги из соседних регионов", - сказала Шмелева.

Она уточнила, что сейчас с руководством региона обсуждается состав попечительского совета регионального центра, а также программы, которые будут в нем реализованы. Развиваться будут все три представленные в "Сириусе" направления - "Наука", "Искусство" и "Спорт", будут работать как очные, так и дистанционные программы. Ресурсы для этого уже есть, отметила Шмелева, в "Сириусе" прошли обучение 23 педагога из Хабаровского края.

Она добавила, что программы "Сириуса" уже применяются на базе Краевого центра образования в Хабаровске. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в этом учреждении, по данным министерства образования и науки Хабаровского края, был создан в конце 2018 года. В планах - открытие подразделения, работающего по модели "Сириуса", в пригороде Хабаровска на территории санатория "Уссури".

Образовательный центр "Сириус" создан на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.