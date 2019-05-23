В Самаре спасли бобра, испачкавшегося в нефти

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники Самарского зоопарка вместе со специалистами Департамента охоты и рыболовства спасли бобра, испачкавшегося в нефти в черте города. Об этом в четверг говорится на сайте Самарского зоопарка.

"Поступило сообщение о том, что в районе Кинапа на берегу Волги сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место выехали специалисты и провели отлов бобра, который за это время успел уйти по берегу в район Силикатного завода. Бобр был отловлен, после чего его привезли в Самарский зоопарк", - сказано в сообщении.

Состояние бобра было оценено как удовлетворительное, поскольку его шерсть была незначительно испачкана нефтепродуктами. После проверки ветеринаром зоопарка сотрудники Департамента охоты и рыболовства выпустили бобра на волю.