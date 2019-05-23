Власти Мурманской области договорились развивать туризм с приграничным районом Финляндии

МУРМАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Власти Кольского района Мурманской области и Союза коммун Восточной Лапландии в Финляндии в четверг подписали соглашение о намерениях по развитию туризма в рамках Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества. Об этом сообщил ТАСС замминистра экономического развития Мурманской области Илья Остапчук.

"Соглашение позволит существенно расширить взаимодействие двух стран в сфере туризма", - сказал Остапчук. Документ является рамочным, позднее начнется разработка плана конкретных мероприятий, отметил он.

Туризм стал одной из центральных тем Дней сотрудничества, открывшихся в четверг в городе Коле Мурманской области, мероприятия продлятся два дня. Их участниками стали 150 представителей органов власти, бизнеса и общественных организаций двух стран. Делегаты обсудят взаимодействие и проекты в разных сферах от культуры до экономики.

Одной из главных тем, помимо туризма, будет сотрудничество в общих для регионов двух стран сферах промышленности - горнодобывающей и энергетической. Отдельной важной темой станет реализация международной программы "Коларктик". В ее рамках Мурманская область участвует более чем в 10 крупных проектах. В частности, начинается реконструкция автотрассы к пограничному пункту пропуска "Лотта" на российско-финляндской границе. Работы позволят повысить безопасность дороги и увеличить поток транспорта.

Также среди обсуждаемых вопросов - экология. Речь пойдет о проектах на территории заповедника "Инари-Пасвик", расположенного на территории России, Норвегии и Финляндии.

В преддверии открытия Дней сотрудничества представители приграничных районов двух стран посадили аллею рябин в центральном парке Колы.