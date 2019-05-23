Все районы Тульской области подключат к онлайн-сервису контроля за вывозом мусора к июню

ТУЛА, 23 мая. /ТАСС/. Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) совместно с правительством Тульской области и муниципалитетами в пилотном режиме запустили интерактивный сервис контроля вывоза мусора. Сейчас он действует для 10 районов области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

"Интерактивный сервис пока что работает в пилотном режиме в девяти муниципальных образованиях и в центральном районе Тулы, которые обслуживают региональные операторы "МСК-НТ" и "Хартия". До конца июня в проект войдут все остальные районы области. И планируется, что появится дополнительная возможность - оставить через это сервис жалобу на невывезенный мусор", - сказал собеседник агентства.

Онлайн-сервис создан на базе сайта регионального партийного отделения, где в разделе "Контроль вывоза твердых коммунальных отходов в Тульской области" размещена карта, на которой отображаются снимки контейнерных площадок до и после уборки мусора. Данные на карту передаются в автоматическом режиме с мобильных устройств, которые выдали водителям мусоровозов. "Идея создания [сервиса] принадлежит региональному отделению "Единой России", была поддержана правительством области, муниципалитетами, региональными операторами по обращению с ТКО", - уточнили в пресс-службе.

По мнению губернатора региона Алексея Дюмина, сервис позволит систематизировать работу по обращению с ТКО. "Довести новую систему вывоза твердых коммунальных отходов до совершенства можно только совместными усилиями власти, региональных операторов и общественности. Интерактивная карта - это эффективный инструмент контроля ситуации в режиме реального времени. С ее помощью мы получим необходимый результат значительно быстрее", - цитирует его пресс-служба правительства области.

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Сейчас, по данным замминистра природных ресурсов и экологии Дениса Храмова, ее полностью реализуют 62 региона и 13 - частично.