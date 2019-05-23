Первый канал покажет спецвыпуск "Голос. Дети" с участием финалистов шоу

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Первый канал покажет в пятницу, 24 мая, специальный выпуск вокального шоу "Голос. Дети", итоги которого были аннулированы 16 мая в связи с выявленной автоматизированной отправкой СМС за одного из участников.

"Даже из самой непростой ситуации мы сможем выйти победителями", - говорится в ролике к эфиру, который начнется в 21:30 мск.

В пресс-службе Первого канала ТАСС не стали раскрывать детали сценария шоу и не ответили на вопрос, будет ли заново выбираться победитель, при этом сказали, что к участию приглашены все девять финалистов. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев также отказался раскрыть какие-либо детали предстоящего эфира.

Пресс-секретарь певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова сообщила ТАСС, что наставница Микеллы Абрамовой не будет участвовать в специальном выпуске. Певица выступит в этот день в Алма-Ате.

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще два участника: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея. Пресс-служба Первого канала позднее сообщила, что оператором голосования были отмечены некоторые аномалии. Для расследования ситуации привлекли специалистов международной компании Group-IB, которые зафиксировали массовую автоматизированную отправку СМС за Абрамову. После обнародования промежуточных результатов расследования Первый канал аннулировал итоги голосования и анонсировал спецвыпуск.

Музыкальное шоу "Голос. Дети" на Первом канале - российская версия международного детского проекта "The Voice. Kids", который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году. Победителями прошлых сезонов стали Алиса Кожикина, Сабина Мустаева, Данил Плужников, Елизавета Качурак и Рутгер Гарехт.