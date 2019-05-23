ВЦИОМ: более 50% россиян знают о первом созыве Съезда народных депутатов СССР

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более половины россиян знают или слышали о первом в истории СССР созыве 25 мая 1989 года Съезда народных депутатов, нового верховного органа государства, который формировался на основе результатов свободных выборов. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

"Более половины россиян (57%) сегодня знают или слышали о том, что в 1989 году впервые в истории СССР собрался Съезд народных депутатов, проработавший затем до 1991 года. Тем не менее, 43% респондентов впервые услышали об этом событии в ходе опроса, преимущественно молодые люди от 25 до 34 лет (56%), опрошенные с неполным средним (57%) и средним образованием (54%)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

По данным опроса, необходимость созыва Съезда в то время подтверждают 65% опрошенных. Кроме того, около трети (35%) респондентов считают, что данный орган оказал значительное влияние на политическую жизнь страны, среди молодежи (18-24 года) эта доля составляет 53%. О незначительном влиянии Съезда на политическую жизнь страны сказали 23% участников опроса, а 27% - вовсе об отсутствии влияния.

"Возможно, главное достижение позднесоветского народовластия - созыв в 1989 году Съезда народных депутатов СССР - спустя 30 лет все еще не имеет однозначной оценки в нашем обществе. Тех, кто видит его роль положительной, лишь немногим больше, чем оппонентов, а численно доминируют и вовсе "затрудняющиеся ответить". Очевидно, что серьезный общественный анализ этого института и его вклада в перестройку и дальнейший распад СССР - еще впереди", - прокомментировал итоги опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, слова которого приводит пресс-служба.

В исследовательском центре отмечают, что за 20 лет значительно выросла доля тех, кто оценивает влияние Съезда народных депутатов на развитие общества как положительное (с 12% в 1999 году до 31% в 2019 году). В подтверждение такому мнению респонденты чаще всего говорили, что новый орган власти СССР подтолкнул дальнейшее развитие страны (13%). При этом возросла с 18% в 1999 году до 31% в 2019 году и доля тех, кто не заметил какого-либо влияния Съезда народных депутатов на развитие общества.

Сторонники мнения об отрицательном влиянии Съезда на развитие общества или вовсе о его отсутствии приводили доводы, что созыв съезда привел в дальнейшем к распаду страны (11%) или о его совершенной бесполезности (15%).