Пациентка получит от московской клиники 2,5 млн рублей за оставленный в ране тампон

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск пациентки с Камчатки о взыскании с московской клиники 2,5 млн рублей за оставленный во время операции в ране тампон, сообщила в пятницу ТАСС старший помощник прокурора Камчатского края Лариса Шунина.

"Камчатский краевой суд отклонил апелляционную жалобу московского ООО "Центр инновационных медицинских технологий" в деле о некачественном лечении пациентки из Петропавловска-Камчатского. Решение о взыскании с клиники полной стоимости лечения и компенсации морального ущерба вступило в силу. В общей сложности медицинское учреждение выплатит пациентке 2,5 млн рублей", - сказала она.

Шунина пояснила, что в декабре 2014 года пациентка с Камчатки прошла лечение в "Центре инновационных медицинских технологий", заплатив за это больше 1,1 млн рублей. "Спустя полгода ее стали беспокоить боли в брюшной области. Женщина обратилась в Камчатский краевой онкологический диспансер, где ей сделали срочную операцию. Из брюшной полости пациентки в месте предыдущего оперативного вмешательства извлекли инородное тело - марлевый тампон", - сказала представитель прокуратуры, добавив, что оставленный предмет в организме женщины привел к серьезным последствиям для здоровья.

После того, как клиника отказалась вернуть деньги, пациентка обратилась в суд Петропавловска-Камчатского. "Экспертизой установлено, что в медицинском центре была выбрана неправильная диагностическая тактика, диагностические мероприятия выполнены не в полном объеме, операция проведена без достоверных данных о наличии онкологического заболевания, установлены другие нарушения и дефекты медицинской помощи, свидетельствующие о некачественном оказании услуг", - пояснила Шунина.

В общей сложности судебные тяжбы заняли почти пять лет. Несмотря на то, что клиника своих ошибок не признала, суд вынес решение в пользу пациентки, обязав возместить ей всю сумму оплаты по договору оказания медицинских услуг, а также компенсировать моральный ущерб, выплатить неустойку за несвоевременный возврат средств и сумму утраченного заработка за период нетрудоспособности.