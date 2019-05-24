Детская хоккейная команда из штата Нью-Йорк отправилась в Россию на турнир

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Детская хоккейная команда из Олбани, столицы штата Нью-Йорк, в четверг отправилась в Россию для участия в Международном детском хоккейном турнире "Кубок Еврохима - 2019". Об этом сообщил ТАСС Антон Конев, член руководства альянса "Олбани-Тула", занимающегося укреплением связей между городами-побратимами Олбани и Тулой.

"В составе команды "Олбани Кэпиталз" 12 игроков - 10 мальчиков и две девочки, - отметил он. - Команда примет участие в этом турнире уже во второй раз. Первый матч состоится с командой "Гладиаторы" из Италии, а всего "Олбани Кэпиталз" сыграют семь матчей".

"Мы хотим сыграть на высоком уровне, а также установить дружеские контакты за пределами ледовой арены", - добавил Конев.

В неофициальном детском чемпионате мира - "Кубке Еврохима" - участвуют команды из России, Бельгии, Эстонии, Финляндии, Германии, Литвы, Швейцарии, КНР, Италии и США.