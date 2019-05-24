В России стартует акция по профилактике йододефицитных заболеваний

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Всероссийская акция по профилактике йододефицитных заболеваний "Соль + йод IQ сбережет", направленная на повышение уровня информированности населения о факторах риска и методах профилактики заболеваний щитовидной железы, пройдет в России с 24 по 26 мая.

"Значимую роль в увеличении уровня заболеваемости играет неосведомленность населения о простейших способах профилактики заболеваний щитовидной железы и существование мифов о вреде употребления йодированной соли. Люди плохо представляют, какую угрозу для здоровья несет недостаток йода в питании. А между тем йод является важнейшим элементом. От него зависят процессы роста, развития и общего тонуса; полноценное развитие половых желез, формирование различных мозговых функций, отвечающих за интеллект, и многие другие функции нашего организма", - говорится в пресс-релизе мероприятия.

В ходе акции врачи-добровольцы подготовят информационные материалы о последствиях йододефицита и его профилактике, которые будут раздаваться во всех субъектах РФ. Кроме того, запланировано проведение флешмобов, квестов, викторин и конкурсов по теме, а также лекций в школах и вузах. Помимо прочего, будут организованы круглые столы с участием представителей региональных министерств здравоохранения, главных специалистов-эндокринологов, преподавателей, медиков и участников общественных организаций для обсуждения проблем распространения заболеваний, связанных с дефицитом йода.

Согласно статистическим данным, среднее потребление йода жителями России в три раза меньше установленной нормы. Ежегодно в стране рождаются 215 тыс. детей с патологиями мозга из-за йододефицита, а распространенность эндемического зоба у школьников составляет 20% при норме в 5%. "Недостаточное потребление йода создает серьезную угрозу здоровью 100 млн россиян, в том числе сохраняется угроза нарушения физического и умственного развития у 32,8 млн детей, проживающих в РФ. Причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей является недостаточное поступление йода с питанием", - говорится в пресс-релизе.

Для профилактики йододефицитных заболеваний Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года планируется всеобщее йодирование пищевой поваренной соли и применение ее в продуктах. Согласно тексту документа, предлагается обогатить пищевую соль йодатом калия, а также использовать такую соль для изготовления пищевых продуктов. Кроме того, использования йодированной соли будет обязательным при производстве хлебобулочных изделий.