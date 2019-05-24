Власти Москвы выставили на торги право размещения четырех плоскостных парковок

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на открытые торги право заключения договоров на размещение четырех плоскостных парковок без оформления земельного участка. Договор на их размещение будет заключен с победителями аукционов на пять лет, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Московские предприниматели вновь смогут побороться за право заключения договоров на размещение некапитальных объектов "плоскостная парковка" без оформления земельного участка. На торги выставлено четыре объекта на 203 машиноместа, находящиеся в Центральном, Северо-Восточном, Западном и Северо-Западном административных округах", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении уточнятся, что общая площадь парковок составляет 6,8 тыс. кв. м, начальный размер годовой арендной платы колеблется от 127,5 тыс. до 780,8 тыс. рублей.

Торги состоятся 2 июля 2019 года. Предприниматели, которые заключат договоры с департаментом городского имущества , будут должны следить за исправным техническим состоянием объекта.

Впервые предприниматели получили возможность принять участие в электронных городских аукционах за право заключения договоров на размещение некапитальных объектов "плоскостная парковка" без оформления земельного участка в апреле 2019 года. Тогда были выставлены на аукционы участки для 11 парковок. По условиям договора, победитель аукциона должен полностью обустроить парковку - устроить дорожное покрытие, нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки, шлагбаумы, визуальное обозначение территории парковки, пост охраны (при необходимости). Вся застройка некапитального объекта должна соответствовать цветовой гамме застройке конкретного района.