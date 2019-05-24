Facebook и Google по запросу властей Вьетнама удалили вредоносные публикации

ХАНОЙ, 24 мая. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook и поисковик Google заблокировали по запросу правительства Вьетнама свыше 400 аккаунтов, распространявших вредоносный контент и информацию, наносящую ущерб государственным интересам, а также удалили несколько тысяч видеороликов, противоречащих законам страны. Об этом, как сообщает в пятницу газета "Зан чи", говорится в докладе Министерства информации и коммуникаций Вьетнама, представленном на проходящей в Ханое 7-й сессии Национального собрания (однопалатный парламент) 14-го созыва.

В документе отмечается, что речь идет о страницах, публикации на которых манипулируют общественным мнением, порочат руководителей государства с целью подорвать единство во вьетнамском обществе. В результате взаимодействия министерства с руководством Google с его сервисов, в том числе с популярного видеохостинга YouTube, были удалены свыше 7 тыс. связанных с вьетнамской тематикой видеороликов, а также на постоянной основе заблокированы 19 каналов, содержание которых в Ханое посчитали сомнительным и противоправным. Помимо закрытия источников распространения вредной информации на Google и YouTube, вьетнамские власти совместно с администрацией Facebook выявили и пресекли существование более 200 страниц и 208 фейковых аккаунтов, содержавших сведения, очерняющие правительство и действующий в стране социалистический строй.

Министерство общественной безопасности Вьетнама неоднократно выступало с предупреждениями, что на современном этапе враждебно настроенные и реакционные силы активно используют интернет-пространство для антигосударственной пропаганды и саботажа, направленных на подрыв в стране национального единства и доверия к действующему режиму.

Вьетнам уже несколько лет входит в число региональных лидеров по уровню развития сетевых технологий и по охвату населения страны интернетом. За два с небольшим десятилетия, прошедшие после присоединения республики в 1997 году к глобальной сети, число ее пользователей превысило 50% жителей страны [почти 100 млн человек]. Одновременно граждане Вьетнама признаны еще и самыми активными пользователями Facebook в регионе Юго-Восточной Азии, а в глобальном зачете страна занимает седьмое место по этому показателю.