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Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент Белоруссии заявил, что пасторское слово патриарха вдохновляет миллионы верующих на созидание во имя добра, милосердия и любви

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, выразив уверенность, что его пасторское служение будет способствовать упрочению духовных и дружественных связей народов Белоруссии и России. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что ваше патриаршее служение будет и далее способствовать поддержанию межконфессионального и межрелигиозного диалога, упрочению духовных и дружественных связей народов Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что пасторское слово патриарха Кирилла вдохновляет миллионы верующих на созидание во имя добра, любви и милосердия.

"Следуя высшим нравственным и моральным принципам, вы посвятили свою жизнь священной миссии - утверждению в обществе идеалов веры, гуманизма и справедливости, - подчеркнул президент. - Неизменные труды на благо православия и всего христианского мира снискали вам огромный авторитет во многих странах".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияКирилл (патриарх)
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