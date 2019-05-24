Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, выразив уверенность, что его пасторское служение будет способствовать упрочению духовных и дружественных связей народов Белоруссии и России. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что ваше патриаршее служение будет и далее способствовать поддержанию межконфессионального и межрелигиозного диалога, упрочению духовных и дружественных связей народов Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что пасторское слово патриарха Кирилла вдохновляет миллионы верующих на созидание во имя добра, любви и милосердия.

"Следуя высшим нравственным и моральным принципам, вы посвятили свою жизнь священной миссии - утверждению в обществе идеалов веры, гуманизма и справедливости, - подчеркнул президент. - Неизменные труды на благо православия и всего христианского мира снискали вам огромный авторитет во многих странах".