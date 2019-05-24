В Польше потребовали отправить в отставку запретившего песню "Темная ночь" директора музея

ВАРШАВА, 24 мая. /ТАСС/. Директор музея Второй мировой войны в Гданьске Карол Навроцкий должен оставить свою должность за запрет исполнения песни "Темная ночь", написанной композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма "Два бойца". Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС лидер польской организации "Курск" Ежи Тыц, который уже много лет занимается восстановлением памятников Красной армии в республике.

"Случившееся в музее в Гданьске - новое доказательство того, что чиновники в Польше уже не знают, что сделать, чтобы угодить партии власти. Из-за этого они часто начинают вести себя нерационально, глупо, по-идиотски и скандально", - оценил общественник.

По его словам, в польских социальных сетях и СМИ раскритиковали поведение директора гданьского музея Второй мировой войны. "Я читал комментарии о том, что человек с таким уровнем знаний и личной культуры, подлым характером не должен занимать должность директора музея, так как это публичное место для всех, - указал Тыц. - Он должен уйти в отставку".

"Поведение директора музея показало, что у него крайне мало знаний в области истории. Он должен знать, что автор слов - поляк (в 1950-е годы известный польский поэт Юлиан Тувим перевел песню на польский язык - прим. ТАСС), что это песня о любви и тоске. Эту композицию можно петь во всех странах в любое время. Запрет исполнения этой песни - большая глупость", - считает он.

Инцидент

Инцидент с исполнением песни "Темная ночь" произошел 18 мая во время проходившей в Польше ежегодной акции "Ночь музеев". Для музыкального сопровождения мероприятий в музее Второй мировой войны в Гданьске был приглашен творческий коллектив Петра Косевского. Он и рассказал о случившемся в своем аккаунте в Facebook.

По словам Косевского, во время исполнения песни "Темная ночь" директор музея остановил музыкантов, приказав им прекратить выступление. Руководитель пояснил свое решение тем, что "это большевистская песня и существует запрет на ее исполнение". Творческий коллектив попытался оспорить мнение директора. В результате их вынудили покинуть музей.

Комментарий музея

На волне разгоревшегося скандала гданьский музей опубликовал комментарий, обвинив артистов в неуважительном поведении и нежелании действовать в соответствии с требованиями заказавшего их услуги руководства. Представителям музея не понравилось, что в ответ на замечание директора они ответили словами "о Боже!", "позор!" и "это же Тувим".

При этом, по мнению музея, песня "Темная ночь" носит "однозначно пропагандистский характер". По их утверждению, она создает ложный "романтический" образ "советского солдата, который скучает по оставленной дома женщине, вытирающей слезы у кроватки ребенка". Инцидент с музыкантами в музее назвали "срежиссированной провокацией с политическим подтекстом".