МЧС проверило более 80% детских оздоровительных лагерей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России проверили пожарную безопасность более 80% летних детских оздоровительных лагерей. В ходе проверок выявлены нарушения, однако причин для закрытия учреждений нет, сообщил в пятницу журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"Более 80% системы детских оздоровительных лагерей мы уже проверили, остается совсем чуть-чуть. К сожалению, есть проблемы, но не такие, чтобы закрывать деятельность учреждений. Если мы выявляем недостатки, то выдаем предписания либо просто проводим профилактическую беседу", - сказал Еникеев.

По статистике МЧС, за последние пять лет количество чрезвычайных ситуаций в детских лагерях сократилось на треть. Гибели детей при пожарах в детских оздоровительных учреждениях не допущено.

Ранее сообщалось, что ведомство намерено проверить все 38 тыс. детских оздоровительных учреждений, около 800 из них находятся в лесу, еще 200 - на границе с лесом. На середину апреля проверку прошли только 5% лагерей.