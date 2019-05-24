Редкий соверен короля Георга III выставили на продажу в Великобритании за $126 тыс.

Монета диаметром 22,05 мм и весом 7,98 г (содержание 7,315 г чистого золота) степени редкости RRR (Extremely rare) с изображением на аверсе головы монарха, а на реверсе - Святого Георгия с драконом работы итальянского медальера Бенедетто Пиструччи отчеканена в 1819 году в количестве 3574 штук, сейчас достоверно известно лишь о 10 экземплярах, находящихся в частных коллекциях. Соверен, изготовленный в год рождения королевы Виктории (1819-1901), продается по фиксированной цене.

ТАСС, 24 мая. Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании выставил на продажу редкую золотую монету - соверен короля Георга III (1738-1820) за £100 тыс. ($126,5 тыс.). Об этом сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си .

Желающие приобрести раритет должны зарегистрироваться на сайте Royal Mint до 28 июня, а имя обладателя монеты станет известно 12 июля, когда будет брошен жребий. По словам главы отдела потребителей монетного двора Николы Хауэлл, "в Великобритании и за рубежом есть коллекционеры, которые высоко ценят подобные сокровища".

10 июня соверен будет выставлен на всеобщее обозрение в выставочном центре монетного двора в уэльском городе Ллантризант.