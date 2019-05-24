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Задержавшиеся на Хайнане российские туристы вылетели в Москву

Рейс был задержан на 40 часов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские туристы, которые не могли с 22 мая вылететь с острова Хайнань из-за проблем с самолетом, отправлены в Москву. Об этом в пятницу сообщил перевозчик - авиакомпания iFly Airlines.

"Рейс F7-9854 из Саньи вылетел в Москву", - говорится в распространенном авиакомпанией сообщении.

По данным авиаперевозчика, рейс был задержан на 40 часов из-за необходимости дополнительного технического обслуживания самолета. С 22 по 24 мая пассажиры рейса находились в отелях за счет авиакомпании.

Самолет с туристами должен прибыть в московский аэропорт Внуково в 20:00 мск.

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КитайХайнань
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