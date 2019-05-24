Власти Перми: директор школы, где мальчикам занижали проходной балл, превысила полномочия

ПЕРМЬ, 24 мая. /ТАСС/. Директор гимназии № 4 города Перми, где был занижен проходной бал для мальчиков при поступлении в первый класс, превысила свои полномочия. Об этом журналистам в пятницу сообщила заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева.

В среду, 22 мая, в местных СМИ появилась фотография выписки из решения приемной комиссии гимназии, где указано, что вступительный балл в первый класс для мальчиков ниже, чем для девочек. Прокуратура Пермского края, департамент образования администрации города Перми, аппарат уполномоченного по правам детей в регионе организовали проверку гимназии № 4 города, где установили разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и для девочек. Министерство просвещения РФ также взяло ситуацию на контроль.

"В этом году у нас гимназия № 4 впервые установила разные проходные баллы при приемной кампании. Департамент образования вышел в гимназию, провел проверку, мы можем констатировать тот факт, что директор превысила свои полномочия, сегодня ей будет объявлен выговор", - сказала Гаджиева.

По словам Гаджиевой, департамент образования администрации Перми проверит все школы города на предмет работы приемной комиссии в первый класс.

Гимназия № 4 имени братьев Каменских работает в Перми с 1951 года, входит в топ-15 школ края и топ-500 школ России, состоит в национальном реестре образовательных учреждений. В прошлом году гимназия и директор были оштрафованы за запрет ходить на занятия девочке из-за покрашенных в розовый цвет волос.